Il punto sulle commodities 08 novembre 2021 - [video]

per l', che archivia la settimana mostrando una perdita del 2,87%. Le implicazioni tecniche di medio periodo sono Aggressivo avvitamentosempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 83,5.per il, che archivia la settimana con una perdita secca del 5,97%. Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 2,261. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa.il, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,92%. Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 6,466 a svolgere ruolo di resistenza e 4,963 a contenere eventuali attacchi ribassisti.per il, in flessione dello 0,81% sui valori dell'ottava precedente. L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del, sebbene il breve periodo metta in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 788. Primo supporto visto a 755,75.per il, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,77%. L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 569,92. Primo supporto visto a 544,17.per la, che archivia la settimana con una perdita secca del 3,52%. Lo status tecnico delmostra segnali di peggioramento con supporto fissato a 1.174,67, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.227,42. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista.l', che archivia la settimana con una performance decisamente positiva dell'1,90%. Lo status tecnico di breve periodo delmette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1.831,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista.