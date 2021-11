1 minuto in Borsa 11 novembre 2021 - [video]

tecnologia

viaggi e intrattenimento

Euro / Dollaro USA

Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con la borsa di Milano che si allinea alla cautela imperante in Europa.Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto(+1,17%). Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nel comparto(-2,45%).Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,15.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, annunciati nel Regno Unito, pari a -0,4%, e, che si attesta su 1,3%. Domani si attende dalla Spagna l'annuncio sui Prezzi al Consumo, e dall'Unione Europea la diffusione della Produzione industriale.Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 16.082 punti.