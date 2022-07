1 minuto in Borsa 25 luglio 2022 - [video]

FTSE MIB

Saipem

DiaSorin

oro

. Sulla stessa scia rialzista ilTra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 4,93%.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,27%. Tra le materie prime, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%.Tra glirilevanti, annunciato il dato sull'Indice IFO della Germania, pari a 88,6 punti. Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia consumatori e di Vendita di Case Nuove. In Unione Europea mercoledì i mercati sono in attesa di M3.Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 12.479,75 punti.