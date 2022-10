1 minuto in Borsa 26 ottobre 2022 - [video]

Unicredit

STMicroelectronics

petrolio

, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa.di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 3,89%. Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,97%.Sulla piattaforma americana del CME, ilcontinua gli scambi, con un aumento dello 0,75%, a 85,96 punti.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, in Unione Europea, il valore di M3 è 6,3%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e di Vendita di Case Nuove. I mercati sono in attesa del PIL ancora degli Stati Uniti, in previsione domani nel pomeriggio.Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove al ribasso, in sintonia con ilche tratta a 11.529,5 punti.