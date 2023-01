1 minuto in Borsa 20 gennaio 2023 - [video]

Saipem

Amplifon

spread

, che si muovono sulla stessa onda rialzista.di Milano, troviamo(+5,84%). Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -4,24%.Sale lo, attestandosi a +179 punti, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,90%.Tra lepiù importanti, annunciate le Vendite al Dettaglio del Regno Unito, pari a -1%. I mercati sono in attesa del PMI composito degli Stati Uniti, in previsione martedì. Mercoledì, in Germania, sarà pubblicato il dato sull'Indice IFO.