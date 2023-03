Decreto PNRR: ANIEF chiede revisione reclutamento con ricorso a graduatorie concorsuali e mobilità

"Sullaabbiamo chiesto, in primo luogo, didegli insegnanti", spiega, Presidente del sindacato della scuola"Questa riforma vorrebbe ancheprosegue il sindacalista - e su questo punto siamo intervenuti. Per la fase transitoria abbiamo chiesto didi prima e seconda fascia, all'interno del sistema di formazione universitario, e in secondo luogo,, consentendo anche agli immessi in ruolo di poterper i passaggi di ruolo"."Poi abbiamo anche chiesto, in tema di, di non applicare le norme fino alla messa a regime del nuovo sistema di formazioneiniziale e - sottolinea Pacifico - diancora per il. Per realizzare la continuità didattica, abbiamo chiesto di"E' solo, che si vince il problema della continuità didattica. Certamente, ci sono deiche riguardano l'attuale, quelle del concorso straordinario che devono essere integrate, le graduatorie del concorso ordinario che devono essere prorogate fino al nuovo concorso e, ancora, i contratti di tutti coloro che lavorano nelle scuole da anni e sono assunti con riserva, a volte rischiano persino il licenziamento, in onore della".