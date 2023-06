1 minuto in Borsa 15 giugno 2023 - [video]

media

Euro / Dollaro USA

, che fanno un passo indietro.In discesa a Piazza Affari tutti i comparti. Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo il comparto(-2,62%).tra le maggiori valute, nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,08.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, in Francia, il valore dei Prezzi al Consumo è 5,1%. In Giappone, annunciati gli Ordini macchinari core, pari a 5,5%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PhillyFed, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.