Il punto sulle commodities 09 luglio 2023 - [video]

oro nero

petrolio

carburante

raffinato del petrolio

gas naturale quotato sul mercato europeo

grano

grano

mais

granoturco

Soia

oro

, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,52%. Il quadro tecnico di breve periodo delmostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 74,97. Rischio di discesa fino a 71,08 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente., che ha chiuso la settimana in rialzo dell'1,59%. La tendenza di breve delè in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,616, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,515. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 2,718., che archivia la settimana con una perdita secca dell'11,98%. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 34,85., protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,43%. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il, con sollecitazioni negative verso il supporto stimato a 623,91. Le attese sono per un prolungamento verso nuovi minimi., che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,90%. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte delrestano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge nel breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci., che perde terreno, mostrando una discesa del 4,78%. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1.533,33.che, a fine settimana, porta a casa un modico +0,32%. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta del supporto individuato a 1.915,91. Lo spunto rialzista di breve è indicativo di un cambiamento del trend.