Pioggia di vendite sui principali mercati del Vecchio Continente. Anche Piazza Affari è oggetto di vendite , anche se con perdite minori.Risultato positivo a Milano per i settori, Chimico e Costruzioni. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori Materie prime, Siderurgico e Tecnologici.Seduta in lieve rialzo per l'USA, che avanza a quota 1,1343.Tra le grandezzerilevanti, recupera la fiducia dell’economia di Eurolandia , mentre si confermano in crescita gli occupati in Germania . Nel pomeriggio sono attesi il dato sulamericano ed i sussidi alla disoccupazione dagli USA.Attesa una partenza negativa per Wall Street . In particolare, il future sull'è in calo, in sintonia al derivato sui titoli tecnologici USA che si muove in ribasso.