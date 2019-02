EUR/USD

USD/YEN

GBP/USD

EUR/YEN

L'euro avanza nei confronti del biglietto verde. Il cross Eur/Usd quota 1,1387 dollari, con la prima area di resistenza vista a 1,1416. Frena il PIL americano nel quarto trimestre, che si attesta al 2,6%, in linea con le attese degli analisti.Il biglietto verde sale nei confronti dello yen. Il cambio Usd/Yen scambia a 111,06, con un miglioramento verso la prima area di resistenza stimata a 111,25. In calo del 3,7% la produzione industriale giapponese, a causa del rallentamento della domanda cinese.La Sterlina si apprezza nei confronti del biglietto verde a quota 1,3273 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire al primo livello di resistenza visto in area 1,3307 dollari. La scadenza di fine mese per la Brexit potrebbe essere posticipata con l'obiettivo di evitare una uscita dall'Unione Europea senza accordo.L'euro sale ancora nei confronti dello yen. La coppia scambia a 126,46, con la prima area di resistenza vista a 126,69. Lieve calo per la fiducia dell'economia della Zona Euro a febbraio, che si posiziona a 106,1 punti.