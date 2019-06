FTSE MIB

materie prime

immobiliare

Euro / Dollaro USA

. Sulla stessa scia rialzista ilRisultato positivo a Piazza Affari per il settore(+1,65%).Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore(-0,54%).Tra i principali cambi, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,13.Tra glirilevanti,, pari a -0,5%.con valore pari a 1,4%. È previsto domani dall'Italia l'annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia mensile che annuale.Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 7.521 punti.