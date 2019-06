Buzzi Unicem

Atlantia

petrolio

, in linea con i principali mercati di Eurolandia.Tra idi Milano, in evidenza(+3,26%). I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -2,23%.Sulla piattaforma americana del CME, giornata di forti guadagni per il, in rialzo dell'1,80%.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia degli Ordini beni durevoli, che delle Scorte di Petrolio. È previsto domani nel pomeriggio sia dalla Germania che dalla Spagna l'annuncio dei Prezzi al Consumo.Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 7.679,75 punti.