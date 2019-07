STMicroelectronics

Pirelli

Spread

, ma non per il listino milanese, che mostra gli indici in rosso.Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 2,49%. Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -2,53%.Lopeggiora, toccando i +195 punti, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,57%.È previsto lunedì dall'Italia l'annuncio dei Prezzi alla Produzione su base sia mensile che annuale. Questo pomeriggio è in programma il dato sul PIL degli Stati Uniti. È previsto lunedì dalla Spagna l'annuncio dei Prezzi al Consumo.Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 8.011,75 punti.