FTSE MIB

materie prime

viaggi e intrattenimento

spread

. Sulla stessa scia rialzista ilIn buona evidenza a Milano il comparto(+1,49%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi nel comparto, che riporta una flessione di -0,72%.Sulla parità lo, che rimane a quota +135 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,89%.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, pubblicato, pari a -22,8 punti, e, pari a 21.100 unità. È previsto domani sia dall'Unione Europea che dal Regno Unito l'annuncio dei Prezzi al Consumo.Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 7.879,25 punti.