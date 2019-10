FTSE MIB

tecnologia

telecomunicazioni

Euro / Dollaro USA

per il, al pari delle principali Borse Europee.In luce sul listino milanese il comparto(+4,98%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi nel comparto, che riporta una flessione di -0,68%.Sul mercato valutario, nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,11.Tra ledi maggior peso, pubblicati in, pari a 50,2 punti, e, che si attesta su 45,7 punti. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PMI servizi, che degli Ordini beni durevoli.Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 7.934,75 punti.