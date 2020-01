EUR/USD

USD/YEN

GBP/USD

EUR/YEN

L'euro consolida il rialzo nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1106 dollari, con la prima area di resistenza vista a 1,1133.sulla fiducia degli investitori in Europa, con l'indice che si è portato a +7,6 punti nel mese di gennaio 2020.Il biglietto verde è stabile nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 109,28, con un miglioramento verso la prima area di resistenza stimata a 109,44., con l'indice di fiducia che si è attestato a 39,1 punti.La sterlina corregge nei confronti del biglietto verde a quota 1,3102 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire al nuovo livello di resistenza visto in area 1,3121 dollari.a 43,1 miliardi di dollari, in calo rispetto al passivo rivisto di 46,9 miliardi di ottobre.L'euro si muove in moderato ribasso nei confronti dello yen. La coppia scambia a 121,40, con la nuova area di supporto vista a 121,14., con l'indice che misura il sentiment complessivo risultato pari a 101,5 punti.