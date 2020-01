EUR/USD

USD/YEN

GBP/USD

EUR/YEN

L’euro si muove in ribasso nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1023 dollari, con la prima area di supporto vista a 1,1008. Stabile la crescita dell'economia americana nel quarto trimestre del 2019, che è cresciuta del 2,1%, in linea con i dati del terzo trimestre e del consensus.Il biglietto verde si deprezza nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 108,87, con un peggioramento verso la nuova area di supporto stimata a 108,55. Stabile il sentiment dei consumatori giapponesi a gennaio, con l'indice della fiducia che si è attestato a 39,1 punti, sullo stesso livello del mese di dicembre..La sterlina riprende consolida al ribassonei confronti del biglietto verde a quota 1,3091 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire al nuovo livello di resistenza visto in area 1,3141 dollari. Migliora la fiducia dei consumatori americani che si è attestata a 131,6 punti in salita rispetto ai 128,2 punti del mese di dicembre.L’euro scende nei confronti dello yen. La coppia scambia a 120, con la nuova area di supporto vista a 119,60. Ancora in miglioramento il mercato del lavoro dell'Eurozona, con il tasso di disoccupazione, risultato pari 7,4% nel mese di dicembre.