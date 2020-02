Juventus

oro

, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti.Giornata nera a Piazza Affari: tutti i titoli ad alta capitalizzazione. I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -9,90%.Tra le materie prime, forte rialzo per l', che segna un guadagno del 2,37%.Tra lepiù importanti, distribuito il dato sull'Indice IFO della Germania, pari a 96,1 punti. È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia della Fiducia consumatori, che di S&P Case-Shiller. Si attende dalla Germania la diffusione del PIL, previsto sempre domani.Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in ribasso, in sintonia con ilche scambia a 9.190,25 punti.