1 minuto in Borsa 25 giugno 2020 - [video]

Resta indietro Piazza Affari che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti.Si distinguono a Piazza Affari il settore(+1,23%). Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo il comparto(-3,47%).Tra i principali cambi, prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,38%.È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio degli Ordini beni durevoli, delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e del PIL.Domani, in Spagna, saranno pubblicate le Vendite al Dettaglio.Si attende una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, ilè negativo, mentre ilscambia a 10.017,5 punti.