Il punto sulle commodities 25 gennaio 2021 - [video]

la settimana del, che in chiusura evidenzia un trascurabile -0,17%. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 52,96.la, con un rialzo dell'1,33%, rispetto ai valori della scorsa ottava. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,555, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,535. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1,576.per il, che archivia la settimana con una perdita secca del 10,27%. Analizzando lo scenario delsi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,402. Prima resistenza a 2,565. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,347.per il, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,07%.per il, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,83%.per la, che archivia la settimana mostrando una perdita del 7,41%.per l', protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,49%. La tendenza di medio periodo delsi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento rialzista che potrebbe raggiungere la resistenza vista a quota 1.870,87 prima e 1.903,88 dopo.