Scuola, Cavallini (ANIEF): in CCNL recupero inflazione, buoni pasto e molto altro

"Domani si terrà ildel comparto Scuola, Università e Ricerca, presso l’ARAN. Come di consueto, porteremo le. Tra i temi centrali, ci sarà l’introduzione del, che attualmente è l’unico privo di questa misura. Parleremo inoltre della necessità dirispetto alla propria residenza". Lo ha dichiarato"Un altro punto fondamentale per noi - continua Cavallini - è: ruoli essenziali per il buon funzionamento degli istituti, che dovrebbero essere retribuiti con fondi dedicati e non attraverso il FIS. Chiederemo anche ilcome malattia invalidante all’interno del comparto scuola, vista la crescente pressione psicofisica a cui è sottoposto il personale"."Ovviamente affronteremo anche il, che devono essere adeguati al tasso di inflazione. Per finanziare queste misure, chiediamo all’amministrazione di, come ad esempio quelli derivanti dal dimensionamento scolastico (che potrebbero essere impiegati per rafforzare le indennità dei DSGA) o quelli legati alle ex posizioni economiche del personale ATA, non utilizzati e ormai accumulatisi. Tutto questo – e molto altro – lo presenteremo con determinazione domani, con", conclude Cavallini.