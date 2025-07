Buongiorno dalla Borsa 24 luglio 2025 - [video]

Dow Jones

Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dell'1,14% sul; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 23.162,41 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,59%), archiviando le contrattazioni a 41.826,3 punti.guadagna bene e porta a casa un +1,03%, terminando la sessione a 11.173,4 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità.avanza dell'1,05%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,33%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,43%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,55% sul precedente. Avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,91%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione di Vendita di Case Nuove, delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e del PMI composito.In Germania domani i mercati sono in attesa dell'Indice IFO.