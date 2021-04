1 minuto in Borsa 26 aprile 2021 - [video]

Intesa Sanpaolo

All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari.Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 2,59%.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -2,34%.Tra le materie prime, l'è sostanzialmente stabile su 1.776,3 dollari l'oncia.Tra ledi maggior peso, in Germania, il valore dell'Indice IFO è 96,8 punti.Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicati gli Ordini beni durevoli. Ancora negli Stati Uniti domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa della Fiducia consumatori. I mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio sempre degli Stati Uniti, in previsione mercoledì.Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in rialzo, in sintonia con ilche scambia a 12.876 punti.