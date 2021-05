Diventare insegnanti, Anief chiede norme uguali per tutti i candidati e più tempo per le prove

Le, per diventare insegnante,per l'ultimo bando del concorso a cattedra, ma questo riguardacome matematica, informatica e tecnologia, che coinvolgono solo 3mila posti sui 30mila banditi.Lo spiega, Presidente del sindacato, aggiungendo "riteniamo, in primo luogo, che questadeve avveniree bisognaai candidati, almeno un minuto a risposta, perché non è la velocità che serve per valutare il merito nello svolgimento di una prova scritta di un concorso ordinario. Da ultimo, bisogna, perchè è inutile pensare di raggiungere 70 centesimi piuttosto che 60 centesimi, mentre è più importante garantire la soglia della sufficienza".E' evidente che questo sistema deve andare a regime e bisogna fare in modo che, chi ripete più volte queste procedure, possa anche, perché la graduatoria cambia ogni anno e non bisogna penalizzare chi, in passato, ha superato certe prove."Tutte queste modifiche - afferma Pacifico -con il ministro Bianchi, ma anche nelle aule parlamentari, perché èdi reclutamento: il 50% per cento dei posti assegnato a chi vince i concorsi, l'altro 50% dato ai precari che insegnano da anni nelle nostre scuole. Precari - conclude - che hanno diritto ad avere il riconoscimento della loro professionalità attraverso titoli abilitanti, la specializzazione su sostegno, insieme al personale di ruolo, che ha diritto a passaggi di ruolo ed a conseguire altre abilitazioni per non rimanere sempre immobilizzato".