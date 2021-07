1 minuto in Borsa 15 luglio 2021 - [video]

materie prime

vendite al dettaglio

Euro / Dollaro USA

, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo.In luce sul listino milanese il comparto(+0,65%).Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore(-3,90%).Tra i principali cambi, nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,18.Tra glirilevanti, in Italia annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 1,3%., lo stesso dato si attesta su 0,1%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PhillyFed, che della Produzione industriale.Si attende un avvio contrastato per la Borsa di New York. In particolare, ilè negativo, mentre iltratta a 14.911 punti.