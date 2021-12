1 minuto in Borsa 29 dicembre 2021 - [video]

Campari

CNH Industrial

petrolio

, colpiti da vendite sparse.di Milano, troviamo(+0.86%). Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -1.34%.Sul mercato di Chicago, seduta in frazionale ribasso per il, che lascia, per ora, sul parterre lo 0.53%. Tra glirilevanti, distribuito il M3 dell'Unione Europea, pari a 7.3%. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo della Spagna, in previsione domani. Sempre domani nel pomeriggio è in programma il dato sul PMI Chicago degli Stati Uniti.Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in rialzo, in sintonia con ilche scambia a 16 517.5 punti.