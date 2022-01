1 minuto in Borsa 3 gennaio 2022 - [video]

Intesa Sanpaolo

Amplifon

oro

, al pari delle principali Borse Europee che scambiano in positivo.Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+2,64%). Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,17%.Tra le materie prime, prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,38%.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, in Unione Europea, pubblicato il PMI manifatturiero, pari a 58 punti. È previsto domani dalla Germania l'annuncio sia delle Vendite al Dettaglio, che del Tasso di Disoccupazione. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sul PMI manifatturiero.Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in rialzo, in sintonia con ilche scambia a 16.440,75 punti.