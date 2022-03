1 minuto in Borsa 4 marzo 2022 - [video]

Inwit

Telecom Italia

spread

. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee., che mette a segno un +0,58%, è l'di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile. Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -9,91%.Invariato lo, che si posiziona a +158 punti, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,55%.Tra lepiù importanti, pubblicato, pari a 0,2%, e, pari a 6,2%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del Tasso di Disoccupazione e della Variazione occupati.Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in ribasso, in sintonia con ilche scambia a 13.930,25 punti.