1 minuto in Borsa 14 aprile 2022 - [video]

viaggi e intrattenimento

beni per la casa

Euro / Dollaro USA

, che si muovono sulla stessa onda rialzista.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore(+6.41%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi nel comparto, che riporta una flessione di -1.03%.Sul mercato valutario, nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.09.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Vendite al Dettaglio, delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan. Si attende dalla Francia la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto domani.Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove al ribasso, in sintonia con ilche tratta a 14 216.5 punti.