1 minuto in Borsa 30 giugno 2022 - [video]

bancario

Euro / Dollaro USA

, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti.Risultato negativo a Milano per tutti i settori.Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo il comparto(-4,86%). Sul mercato valutario, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,40%.Tra lepiù importanti, pubblicato, pari a 6,6%, e, pari a 0,6%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PMI Chicago, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove al ribasso, in sintonia con ilche tratta a 11.495,5 punti.