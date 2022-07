1 minuto in Borsa 14 luglio 2022 - [video]

bancario

Euro / Dollaro USA

, assieme agli altri Eurolistini.Risultato negativo a Milano per tutti i settori. Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo il comparto(-3,71%).Tra le maggiori valute, seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,43%.È previsto domani dall'Italia l'annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia mensile che annuale. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, che dei Prezzi alla Produzione.Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in ribasso, in sintonia con ilche scambia a 11.660 punti.