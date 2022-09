Il punto sulle commodities 12 settembre 2022 - [video]

greggio

derivato sul Gas

Chiusura in rosso per il, che termina la settimana segnando un calo dell'1,11%. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta del supporto a 82,29, indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista.Ribasso per il, che archivia la settimana mostrando una perdita dell'1,58%. Lo status tecnico di medio periodo delribadisce la trendline negativa. Tuttavia, nel breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva.Ribasso scomposto per il, che archivia la settimana con una perdita secca del 9,47%. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il, con sollecitazioni negative verso il supporto stimato a 7,679. Le attese sono per un prolungamento verso nuovi minimi.Effervescente il, che archivia la settimana con una performance decisamente positiva del 7,49%. L'esame di breve periodo delclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 898,19 e primo supporto individuato a 753,37. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva.Settimana decisamente positiva per il, che ha terminato la settimana in rialzo del 4,35%. Le implicazioni di breve periodo delsottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 714,86. Possibile una discesa fino al bottom 666,28. Ci si attende un rafforzamento positivo della curva.Settimana molto negativa per la, che perde terreno, mostrando una discesa dell'1,85%. Il quadro di medio periodo delribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima resistenza a 1.497,83.Frazionale rialzo per il, che mette a segno un modesto profit a +0,27%. Lo scenario di medio periodo dell'ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima resistenza a 1.722,07.