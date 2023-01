1 minuto in Borsa 5 gennaio 2023 - [video]

vendite al dettaglio

sanitario

Euro / Dollaro USA

. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore(+0,96%). Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo il comparto(-1,32%).Tra i principali cambi, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,06.Tra ledi maggior peso, in Italia annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 0,3%., lo stesso dato si attesta su 11,6%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PMI servizi, che degli Occupati ADP.