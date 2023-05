Udir, chiesto per i dirigenti scolastici mobilità sul 100% dei posti

, fuori dai tavoli contrattuali, queinei tavoli contrattuali, in particolar modo sulla". E' quanto afferma, presidente del sindacato Udir, ricordando che "gli ultimi concorsi sono avvenuti a livello nazionale e spesso è successo che qualcuno abbia vinto una"."Dato che si tratta di un, le sedi di presidenza si liberano di anno in anno - sottolinea il sindacalista - e magari anche quelli che erano collocati ad un livello elevato in graduatoriail posto più vicino a casa. Ma qui non si tratta solo di un problema di vicinanza a casa, c'è anche un problema dida considerare".prevede di, rispetto al 60% previsto per questo biennio, anche alla luce del prossimo, che porterà alla scomparsa di mille sedi di presidenza", ribadisce Pacifico, concludendo "è importante, quindi,fin da ora per permettere ai dirigenti scolastici di poter lavorare vicino ai loro familiari".