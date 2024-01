1 minuto in Borsa 10 gennaio 2024 - [video]

Iveco

Campari

petrolio

, così come a Piazza Affari, che tratta sulla parità.Tra idi Milano, in evidenza(+2,30%). Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -5,66%.Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con ilche scambia a 72,23 punti.Tra glirilevanti,, pari a 0,4%.con valore pari a 0,5%. Questo pomeriggio è in programma il dato sulle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti. In Italia domani i mercati sono in attesa della Produzione industriale.