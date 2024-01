1 minuto in Borsa 30 gennaio 2024 - [video]

FTSE MIB

automotive

immobiliare

spread

per il, al pari delle principali Borse Europee, che scambiano sopra la parità.Si distinguono a Piazza Affari il settore(+2,20%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi nel comparto, che riporta una flessione di -0,48%.Consolida i livelli precedenti lo, attestandosi a +153 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,74%.Tra glirilevanti, in Unione Europea annunciato il PIL, pari a 0,1%., lo stesso dato si attesta su 0%. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia consumatori, previsto questo pomeriggio. I mercati sono in attesa del Tasso di Disoccupazione della Germania, in previsione domani.