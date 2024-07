Il punto sulle commodities 15 luglio 2024 - [video]

petrolio

greggio

benzina verde

carburante

Dutch TTF Natural Gas

gas naturale quotato sul mercato europeo

grano

frumento

derivato sul mais

derivato sui semi di soia

Soia

oro

metallo prezioso

Chiusura negativa per il, che termina la settimana con un ribasso dell'1,43%. Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 82,76. Primo supporto a 81,74.Settimana molto negativa per la, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,49%. Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza individuata a 2,527.Affonda sul mercato il, che a fine settimana soffre con un calo del 4,32%. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte delrestano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge nel breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci.Settimana molto negativa per il, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,71%. Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 539,25. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa.In forte ribasso il, che chiude la settimana con un disastroso -1,77%. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta del supporto individuato a 396,6. Lo spunto rialzista di breve è indicativo di un cambiamento del trend.Ribasso per il, che archivia la settimana mostrando una perdita del 7,27%. Lo status tecnico dellamostra segnali di peggioramento con supporto fissato a 1.079,36, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.150,56. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista.Apprezzabile rialzo per l', in guadagno dello 0,84%, rispetto alla scorsa settimana Il quadro tecnico di breve periodo delmostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 2.431,36. Rischio di discesa fino a 2.375,38 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente.