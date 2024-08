Precariato, docenti: le richieste di Anief al ministro Valditara per assorbirlo

"Sulabbiamo detto al Ministro Valditara che, purtroppo, a settembre avremmo ilitaliana. Non per colpa evidentemente né di questo né di quell'altro governo ma di una politica che purtroppo negli ultimi anni", dichiara Marcello Pacifico, presidente Anief."Le soluzioni ci sono. Bisogna immediatamenteconsiderato che ce ne sono migliaia inserite nelle graduatorie di merito, senza dimenticare però che c'è une ci sono migliaia di candidati che hanno superato i 70 centesimi previsti dal bando e quindi meritano, a nostro avviso, non solo di avere riconosciutama anchedi merito. Nel frattempo però non bisogna dimenticarsi i tanti precari. C'è necessità di un, come è avvenuto in passato in Italia, ed era l'unico motivo che poteva anche evitare l'abuso dei contratti a termine. Quindi insisteremo su queste direttive, ma è importante, fin da ora, mettere questi elementi al centro dell'agenda politica per ripartire a settembre anche con un dialogo da una parte con la Commissione Europea, per il PNRR, dall'altra parte con il Ministro Giorgetti come delle misure specifiche per la Legge di Bilancio", conclude Pacifico.