Bilancio positivo per Piazza Affari, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela.Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in evidenzacon +2,64%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,59%.Sul mercato di Chicago, perde terreno ilche scambia a 51,73 dollari per barile, con un calo dello 0,73%..Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Italia annunciati isu base mensile, pari a -0,1%.Su base annuale, lo stesso dato si attesta su 1,1%.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle, che delleSi attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.271 punti.