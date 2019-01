EUR/USD

USD/YEN

GBP/USD

EUR/YEN

L'. Il cross Eur/Usd quota 1,1490 dollari, con la prima area di resistenza vista a 1,1513.Rallenta la crescita dell'economia nella Zona Euro, con il PIL del quarto trimestre pari allo 0,2%.Il biglietto verde perde nei confronti dello yen. Il cambio Usd/Yen scambia a 108,53, con un peggioramento verso la prima area di supporto stimata a 108,31. Secondo la FED,, ma meno rispetto al 2018.Laa quota 1,3108 dollari. Un rafforzamento del cable potrebbe aprire al primo livello di resistenza visto in area 1,3142 dollari. L'Unione Europea ribadisce che l'accordo su Brexit non è negoziabile e avverte il rischio di un'uscita "non ordinata" del Regno Unito.L'. La coppia scambia a 124,71, con la prima area di resistenza vista a 125,15. Rallenta ancora la produzione industriale in Giappone , che riporta un calo dello 0,1%.