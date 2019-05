EUR/USD

USD/YEN

GBP/USD

EUR/YEN

L'euro si muove in moderato ribasso nei confronti del biglietto verde. Il cross Eur/Usd quota 1,1113 dollari, con la prima area di supporto vista a 1,1097.e la domanda è risultata stagnante, mentre crescita dell'occupazione è scivolata per la seconda volta ai livelli minimi dal 2016.Il biglietto verde è stabile nei confronti dello yen. Il cambio Usd/Yen scambia a 110,08, con un peggioramento verso la prima area di supporto stimata a 109,88.e passa in zona contrazione, con l'indicatore che scivola al di sotto della soglia critica dei 50 punti.La sterlina crolla nei confronti del biglietto verde a quota 1,2626 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire al primo livello di supporto visto in area 1,2597 dollari.mostra, nel mese di marzo, un aumento dei prezzi delle case dell'1,4%, sopra le attese degli analisti.L'euro è stabile nei confronti dello yen. La coppia scambia a 122,33, con la prima area di supporto vista a 122,03., con un attivo di 60,4 miliardi di yen, dopo l'avanzo di 529 miliardi di yen del mese precedente.