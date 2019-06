EUR/USD

USD/YEN

GBP/USD

EUR/YEN

L'euro recupera nei confronti del biglietto verde. Il cross Euro/Dollaro USA quota 1,1365 dollari, con la prima area di resistenza vista a 1,1383.nel mese di giugno, che scende a 103,3, peggio rispetto alle attese degli analisti.Il biglietto verde è stabile nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA/Yen scambia a 107,86, con un peggioramento verso la prima area di supporto stimata a 107,60.a giugno, che si è attestata a 121,5 punti, in calo rispetto ai 131,3 punti del mese di maggio.La sterlina recupera nei confronti del biglietto verde a quota 1,2709 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire al primo livello di resistenza visto in area 1,2734 dollari., sostenitore di un'uscita dall'Unione Europea anche senza un accordo.L'euro si apprezza nei confronti dello yen. La coppia scambia a 122,58, con la prima area di resistenza vista a 122,85., con le vendite al dettaglio in aumento dell'1,2% su base annua, in linea con le stime.