Il punto sulle commodities 07 luglio 2019 - [video]

Settimana negativa per il, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,77%. Le implicazioni tecniche di breve periodo delsuggeriscono un moderato uptrend con prima area di resistenza a quota 59,04. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 61,84.Compostoper la, che archivia la settimana con un guadagno dello 0,70%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,95, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,89. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 2,01.Settimana decisamenteper il, che ha terminato in rialzo del 3,54%. La tendenza di breve delè in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,477, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,299. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 2,655.Sostanzialeper il, che archivia la settimana con un trascurabile +0,15%. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 543,33.Prepotente rialzo per il, che archivia la settimana con una salitadel 5,28%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 445,33, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 417,33. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 473,33.Settimana molto negativa per il, che perde terreno, mostrando unadell'1,52%. Lo status tecnico di medio periodo delrimane negativo. Nel breve periodo evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 11,29, mentre i supporti sono stimati a 11,05.Performance infelice per l', che chiude la settimana con una leggeradello 0,68%. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1.418.