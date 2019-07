Amplifon

UBI Banca

oro

. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.Tra idi Milano, in evidenza(+3,39%). Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,47%.Tra le materie prime, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a 0%.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, pubblicato il PIL della Cina, pari a 1,6%. È previsto domani dal Regno Unito l'annuncio sia del Tasso di Disoccupazione, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Sempre domani è in programma il dato sull'Indice ZEW della Germania.Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 7.969,75 punti.