Atlantia

Tenaris

petrolio

, in linea con i principali mercati di Eurolandia.Tra idi Milano, in evidenza(+1,20%). I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -2,70%.Sul mercato di Chicago, ilmostra un guadagno frazionale dello 0,62%.Tra lepiù importanti, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 1,3%, e, dove il valore è 2%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio delle Scorte di Petrolio. Si attende dal Regno Unito la diffusione delle Vendite al Dettaglio, previsto domani.Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 7.954,5 punti.