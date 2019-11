Ferragamo

Prysmian

petrolio

, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo.Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 3,89%. Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -7,38%.Sul mercato di Chicago, ilperde lo 0,90% e continua a trattare a 56,29 dollari per barile.Tra ledi maggior peso, pubblicato, pari a 0,1%, e, pari a 1,5%. Questo pomeriggio è in programma il dato sui Prezzi al Consumo degli Stati Uniti. I mercati sono in attesa del PIL della Germania, in previsione domani.Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, ilè negativo, in sintonia con ilche tratta a 8.237,5 punti.