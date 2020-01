Il punto sulle commodities 07 gennaio 2020 - [video]

petrolio

benzina verde

Future sul Natural Gas

grano

mais

riso grezzo

oro

per il, che lievita in modo prepotente archiviando la settimana con un guadagno del 2,10%. La tendenza di breve delè in rafforzamento con area di resistenza vista a 63,8, mentre il supporto più immediato si intravede a 61,53. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 66,07.per la, che archivia la settimana con un guadagno dello 0,34%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,773, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,717. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1,83.il, che chiude la settimana con un disastroso -5,84%. Analizzando lo scenario delsi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,108. Prima resistenza a 2,175. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,082.per ilche, a fine settimana, porta a casa un calo dello 0,63%. Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 556,83. Primo supporto a [s1].per il, che chiude la settimana con una performance dello 0,64%. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 389,25.per il, che termina la settimana segnando un calo dello 0,77%. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 13,03.per l', che archivia la settimana con una salita bruciante del 2,73%. La tendenza di breve dell'è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1.581,47, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.533,25. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1.629,7.