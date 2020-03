Il punto sulle commodities 08 marzo 2020 - [video]

petrolio

petrolio

benzina verde

benzina verde

Future sul Natural Gas

derivato sul Gas

frumento

grano

mais

mais

riso grezzo

cereale più consumato al mondo

oro

Settimana molto negativa per il, che perde terreno, mostrando una discesa dell'8,02%. Lo scenario di breve periodo delevidenzia un declino dei corsi verso area 39,57 con prima area di resistenza vista a 45,39. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 37,63.Settimana trascurata per la, che archivia l'ottava con un moderato +0,16%. Analizzando lo scenario dellasi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1,334. Prima resistenza a 1,5. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1,278.Protagonista il, che ha chiuso la settimana con un rialzo dell'1,76%. Lo scenario di breve periodo delevidenzia un declino dei corsi verso area 1,668 con prima area di resistenza vista a 1,787. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,629.Frazionale ribasso per il, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,43%. Analizzando lo scenario delsi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 518,75. Prima resistenza a 526,25. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 516,25.Prepotente rialzo per il, che archivia la settimana con una salita bruciante del 3,01%. Le implicazioni tecniche complessive delevidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 372,33. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 367,42.Affonda sul mercato il, che a fine settimana soffre con un calo del 4,99%. Lo scenario di breve periodo delevidenzia un declino dei corsi verso area 12,67 con prima area di resistenza vista a 13,29. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 12,47.Grande settimana per l', che mette a segno un rialzo del 5,54%, rispetto ai valori della scorsa ottava. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.701,27, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.617,37. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1.785,17.