utility

materie prime

spread

, mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato.Apprezzabile rialzo (+1,05%) a Milano per il comparto. Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo il comparto(-6,40%).Scende lo, attestandosi a +209 punti, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,63%.Tra lepiù importanti, pubblicato, pari a 51 punti, e, pari a 856.500 unità. È previsto domani sia dall'Unione Europea che dal Regno Unito l'annuncio dei Prezzi al Consumo.Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, ilè negativo, in sintonia con ilche tratta a 9.318,75 punti.