1 minuto in Borsa 7 agosto 2020 - [video]

Fineco

Banco BPM

spread

. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso.di Piazza Affari, denaro su, che registra un rialzo dell'1,78%. Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -3,20%.Consolida i livelli precedenti lo, attestandosi a +146 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,93%.Tra glirilevanti, in Francia annunciata la Produzione industriale pari a 12,7%. In Germania, lo stesso dato si attesta su 8,9%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Variazione occupati e del Tasso di Disoccupazione.Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in ribasso, in sintonia con ilche scambia a 11.211,75 punti.